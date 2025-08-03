Altay genel kurulu 16 Ağustos’ta

Nesine 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Altay'da başlatılan imza kampanyası sonrası olağanüstü genel kurul kararı alan yönetim, kongre tarihini 16 Ağustos Cumartesi olarak belirledi. İzmir Atatürk Stadı'ndaki Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneği Toplantı Salonu'nda yapılacak genel kurul 11.00'de başlayacak. Çoğunluk sağlanamazsa seçim 23 Ağustos'ta yapılacak. Başkan Yüksel Gürüz ve yönetiminin görevi bırakacağı kongrede kimin başkanlık koltuğuna oturacağı merak konusu oldu. Daha önceki kongrede adaylığını açıklayıp son anda karar değiştiren ve son imza kampanyasını başlatan isim olan Sinan Kanlı adli bir olaya karışması nedeniyle kulübe üye olamadığını dile getirmişti. Kanlı'nın destekleyeceği bir adayın siyah-beyazlılarda göreve gelmesi bekleniyor. Yüksel Gürüz, zaman kaybetmemek adına 16 Ağustos'taki ilk toplantıda çoğunluğun sağlanarak kulübün yeni yönetiminin belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Gürüz, "Altay'ı herkes gözden çıkarmış. Kurtulmasını kimse istemiyor. Kim devralmak istiyorsa Vahdet Bey hazır" dedi.