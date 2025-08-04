Altay yeni sezonu sorunlarla açıyor

NESİNE 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Altay, yeni sezon öncesi maddi sorunlar ve yönetimsel sıkıntılarla karşı karşıya. 28 Mayıs'ta göreve gelen Yüksel Gürüz başkanlığındaki yönetimin ömrü sadece 2 ay sürdü. Kulübün 2022'de başlayan transfer yasağının 3 dönem daha uzadığı ortaya çıkarken, Gürüz yönetimi kısa sürede tepkiler artınca seçime gitmek zorunda kaldı. Üst üste 2 kez küme düşerek 8 yıl sonra 3. Lig'e dönen Altay yine çalkantılı bir döneme girdi. 28 Mayıs'taki genel kurul öncesi prensip anlaşmasına varılan Teknik Direktör Tuna Üzümcü göreve başlamadan istifa etmişti. 7 futbolcu kadrodan ayrılırken, yeni teknik patron Ramazan Kurşunlu genç ağırlıklı kadroyla lige hazırlandı. Öte yandan Altay'ın dün başlaması gereken Afyonkarahisar kampı da yönetimsel sorunlar nedeniyle ertelendi.