Altay’da Emre de yuvaya döndürüldü

NESİNE 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da yeni sezon öncesi mevcut yönetimle anlaşamayınca kulüpten ayrılan Emre Tangeldi, kararından vazgeçerek yuvaya döndü. Olağanüstü genel kurul kararı alan Başkan Yüksel Gürüz'ün kulüple bağlarını koparması üzerine yönetimi devralan Sinan Kanlı, genç orta saha oyuncusunu ikna etti. Altay'da 16 Ağustos'ta göreve gelmesi beklenen Kanlı yönetiminin, amatör lisansla oynayan 19 yaşındaki futbolcuyla profesyonel sözleşme imzalaması bekleniyor. Geçen sezon 2. Lig'de 27 maçta 1793 dakika süre alan Emre'nin 80 bin TL'lik yetiştirme bedeli ödenmemesi nedeniyle profesyonel yapılamadığı açıklanmıştı.