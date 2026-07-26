Altay’ın kaderi ay sonu belli olacak

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Altay'da yönetime talip olma adına hazırlık yapan ve bu hafta sonuna kadar süre isteyen çalışma grubu, en geç ay sonuna kadar olumlu ya da olumsuz bir sonuç açıklanacağını duyurdu. İsimlerini gizli tutan Altaylılardan oluşan ve sanal medyada, "Altay SK Çalışma Grubu" adıyla yazılı bir açıklama yayımlayan siyahbeyazlılar, amaçlarının sağlıklı mali yapı oluşturmak olduğunu belirtti.

EN GEÇ TARİH 31 TEMMUZ

"Çalışma grubumuz, Altay Spor Kulübü'nün içinde bulunduğu yatırımcı temaslarının olumsuz sonuçlanmasından birkaç gün sonra oluştu ve çalışmalarına yaklaşık 2 haftadır devam ediyor. Önceliğimiz Altay Spor Kulübü'nün 2026-27 sezonunu sağlıklı bir şekilde tamamlamasını sağlayacak mali yapıyı oluşturmaktır. Bu çerçevede normal şartlarda çok daha uzun sürecek görüşme ve anlaşmaları, kulübümüzün de içinde bulunduğu acil durumu göz önünde bulundurarak, çok kısa bir takvimde sonuçlandırmaya çalışıyoruz. Amacımız, bizlerin ve Altay'a gönül verenlerin yüzünü kara çıkartmayacak bir yapıyı güvence altına almaktır. Fakat zamanın da daralmaya devam ettiğinin farkındayız. Dolayısıyla çalışmamızın kesin olarak olumlu ya da olumsuz olarak sonuçlandığını duyuracağımız tarih en geç 31 Temmuz 2026'dır." ifadelerine yer verdi. Altay'da mahkemeye başvurup kulübe kayyum atanmasını talep etme hakkı bulunan Sinan Kanlı başkanlığındaki yönetimin süreci bekleyip beklemeyeceği merak konusu oldu.