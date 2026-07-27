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Altay sahaya inemedi

3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Altay'da yaşanan yönetim belirsizliğinin sürmesi nedeniyle A takımın antrenmanlara başlama tarihi yine ertelendi.

DHA

Giriş Tarihi:

Altay sahaya inemedi

Kendi tesislerinde bugün sahaya inmesi beklenen siyah-beyazlı takımın önümüzdeki günlerde verilecek yönetimsel kararın ardından topbaşı yapacağı belirtildi.

Mevcut başkan Sinan Kanlı'nın görevi bırakmaya hazırlandığı siyah-beyazlılarda yönetime talip olan İstanbul merkezli bir holding bünyesinde oluşturulan çalışma grubu, son kararını en geç cuma günü verecek. Yeterli bütçe oluşturulması halinde yönetimi devralacak çalışma grubu, teknik ekibi belirleyip takımın sahaya inmesini sağlayacak. Süreç olumsuz sonuçlanırsa Altay'da yönetime kayyum atanması gündeme gelecek.

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