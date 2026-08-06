Altay taraftarından Arkas’a dev çağrı

Kayyum sürecine giren ve kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kalan Altay
'da taraftarlar, İzmir
menşeili olan, Türkiye
ve dünyanın önemli ihracat devlerinden Arkas Holding'e sosyal medya üzerinden destek çağrısında bulundu. 'Altayiçinarkas' etiketiyle binlerce mesaj atılırken ortak bir açıklama metni yayınlandı ve şu ifadeler yer aldı: "Arkas Holding bugün bir tercih yapacaktır. Ya doğduğu şehrin en büyük değerlerinden birinin yanında durarak adını İzmir'in ortak hafızasına vefayla yazdıracak. Ya da kendin en köklü külübü mücadele verirken sessiz kalmayı tercih edenler arasında anılacak." Öte yandan Altay'ın eski başkan ve yöneticilerinin güç birliği oluşturarak kritik süreçte kulübe sahip çıkması ve takımın antrenmanlara başlaması için harekete geçmesi planlanıyor.