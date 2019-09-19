Orta sahadan kaleye uzanan kariyer! Erhan Erentürk'ün hedefi Avrupa

Futbola Altay altyapısında orta saha mevkisinde başlayan 24 yaşındaki Altınordu kalecisi Erhan Erentürk, geçen hafta Eskişehirspor maçında kurtardığı 2 penaltıyla dikkati çekti. Erhan Erentürk, Gelişimimi tamamlayıp Avrupa'da mücadele etmek ve milli takımda forma giymek istiyorum" dedi

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun kalecisi Erhan Erentürk, orta saha mevkisinde başlayıp kaleci olarak devam ettiği kariyerini Avrupa'ya ve milli takıma taşımak istiyor.

Futbola Altay'da orta saha oyuncusu olarak başlayan, Karşıyaka'da 2014-2015 sezonunda profesyonel olan 24 yaşındaki Erhan Erentürk, 2018-2019 sezonunda Altınordu'ya transfer oldu.