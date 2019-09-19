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Orta sahadan kaleye uzanan ! 'ün hedefi

Orta sahadan kaleye uzanan kariyer! Erhan Erentürk'ün hedefi Avrupa

19.09.2019, 11:26

altyapısında mevkisinde başlayan 24 yaşındaki kalecisi , geçen hafta maçında kurtardığı 2 penaltıyla dikkati çekti. , Gelişimimi tamamlayıp 'da mücadele etmek ve milli takımda forma giymek istiyorum" dedi

1. Lig ekiplerinden 'nun kalecisi , mevkisinde başlayıp olarak devam ettiği kariyerini 'ya ve milli takıma taşımak istiyor.

'da orta saha oyuncusu olarak başlayan, Karşıyaka'da 2014-2015 sezonunda profesyonel olan 24 yaşındaki , 2018-2019 sezonunda 'ya oldu.

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