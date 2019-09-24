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Altınordu penaltılarda turladı

Altınordu penaltılarda turladı

24.09.2019, 16:02 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019,18:39

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Altınordu kendi sahasında 1922 ile karşılaştı. Penaltılara giden mücadeleti Altınordu 4-2 kazanarak adını bir üst tura yazdırdı.

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