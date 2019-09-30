Altınordu’nun A.Demir sınavı

TFF 1. Lig'de geçen hafta deplasmanda Osmanlıspor'a 2-1 yenilip alt sıralarda kalan Altınordu, bugün zirve mücadelesi veren Adana Demirspor'u misafir edecek.

TFF 1. Lig'de geçen hafta deplasmanda Osmanlıspor'a 2-1 yenilip alt sıralarda kalan Altınordu, bugün zirve mücadelesi veren Adana Demirspor'u misafir edecek. Bornova Aziz Kcaoğlu Stadı'nda Mert Güzenge'nin yönetecği müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Kırmızı-lacivertlilerde sakatlığı süren golcü Kemal maçta görev alamayacak, tedavisi devam eden orta saha oyuncusu Atakan'ın durumu ise belirsiz. Karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı tribün 1. kategori 100, 2. kategori 25 ve misafir tribün 20 TL larak belirlendi. Altınordu'nın sahaya Erhan, Kerim, Sinan, Ravil, Ufuk, Berkay, Oğulcan, Okan, Muhammed, Anıl, Yasin 11'iyle çıkması bekleniyor.