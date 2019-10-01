  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Altınordu > Altınordu yine kötü başladı

Altınordu yine kötü başladı

Altınordu yine kötü başladı

01.10.2019, 12:41

1. Lig'de üst üste 6. sezonunu geçiren Altınordu, bu yıl da lige kötü başlangıç yapma geleneğini sürdürdü. Evinde 2-0 geriye düştüğü maçta 'la 2-2 berabere kalarak 6. haftayı 5 puanla 14. sırada geçiren temsilcisi, son 6 yılda sadece 1 kez sezona iddialı giriş yapabildi.

İlk 6 haftalık periyotlarda 2014-15 sezonunda 5 puan, 2015-16 ve 2016-17'de 6 puan, geçen sezon ve bu yıl da 5 puan toplayan kırmızı-lacivertliler, sadece 2017-18'de 10 puanı hanesine yazdırdı. Genellikle lige istediği gibi başlayamayan Altınordu, daha sonra çıkışa geçmesine rağmen Play-Off hedefini 4 kez kıl payı kaçırdı.

Sezon başı yaşanan sakatlıklar ve kadronun genç olması nedeniyle lige istedikleri gibi başlayamadıklarını dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Adana Demirspor karşılaşması berabere bitirdiğimiz bir maç oldu ama bence ikinci yarıdaki oyun bizim önümüzdeki haftalara çok daha moralli bakmamızı sağlayacak. Oyuncularımız hazır duruma geldiğinde çok güçlü bir takım olacağımızı gördük. Çünkü her yıl bunları yaşıyoruz. Takım olgusunu oluşturduktan sonra çıkışımız başlıyor. Beraberlik puan kaybı gibi görünüyor ama takımım için muhteşem bir geri dönüştü. Pas kalitemizi artırıp galibiyet serileri yakalayacağız" dedi.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altınordu yine kötü başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN