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'dan iki özel prova

Altınordu'dan iki özel prova

09.10.2019, 13:35

1'inci Lig temsilcilerinden , milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı 2 hazırlık maçı yaparak geçirecek. temsilcisi cumartesi günü deplasmanda ekibi 'la ilk özel provasına çıkacak.

İzmir temsilcisi cumartesi günü deplasmanda Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor'la ilk özel provasına çıkacak. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Kırmızı-lacivertiler, 16 Ekim Çarşamba günü ise kendi tesislerinde U18 ve U19 takımlarının karması ile karşı karşıya gelecek. Ligde 7 maçta sadece 1 galibiyeti bulunan Altınordu, 8. haftada konuk edeceği Altay karşısında çıkış arayacak. Kırmızı-lacivertlilerde dizinden ufak bir operasyon geçiren forvet Kemal'in pazartesi günü takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi.

DHA

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