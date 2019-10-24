Altınordu zincir kıracak

TFF 1'inci Lig'de cumartesi günü deplasmanda Cesar Grup Ümraniyespor'la karşılaşacak Altınordu, rakibi karşısındaki galibiyet özlemini sonlandırmak istiyor.

Ümraniyespor'la şimdiye kadar 6 kez karşı karşıya gelen İzmir temsilcisi sadece 1 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Kırmızı-lacivertliler, İstanbul ekibine 3 kez yenilirken, 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.



Ümraniyespor karşısındaki tek galibiyetini 14 Mayıs 2017'de deplasmanda 2-1'lik skorla alan Altınordu, cumartesi günü kazanırsa 895 gün sonra Ümraniye karşısında zafer elde edecek. Geçen sezon iki takım arasında İzmir'de oynanan maçı Ümraniyespor 2-1 kazanmış, İstanbul'daki randevu ise 0-0 sona ermişti. 2017-18'de iki maçta Ümraniyespor 2-1 ve 2-0'lık galibiyetler elde etti. 2016-17'de ilk maç 1-1 biterken, ikinci müsabayı Altınordu 2-1 kazandı.

DHA