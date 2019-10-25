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İstanbul'da sahnede

Altınordu İstanbul'da sahnede

25.10.2019, 12:07

1'inci Lig'de geçen hafta derbisinde Altay'a 3-0 yenilerek tehlikeli bölgeden uzaklaşamayan , yarın deplasmanda ligin güçlü ekiplerinden Cesar Grup Ümraniyespor'la karşılaşacak.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakayı Sarper Barış Saka yönetecek. Ligde 5 puanla 15'inci sırada yer alan İzmir temsilcisi, 14 puanı bulunan 5'inci sıradaki rakibini yenerek moral bulmayı hedefliyor. Altınordu'da sakat Enes ve hazır olmayan Kemal kadroya alınmadı. İyileşen Ravil ve Yasin ile cezası biten Oğulcan forma giyebilecek. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Gerçek yerimiz burası değil. Kazanarak çıkışa geçmek istiyoruz" dedi.

Altınordu'nun muhtemel 11'i şu şekilde: Erhan - Kerim, Sinan, Ravil, Ufuk, Berkay, Oğulcan, Atakan, Muhammed, Anıl, Yasin

DHA

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