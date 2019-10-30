A.Ordu kupada coştu

Ligde bekleneni veremeyen İzmir temsilcisi Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Amed Sportif’i yenerek tur atladı

TFF 1. Lig'de aldığı kötü sonuçlarla düşme hattında bulunan Altınordu, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Amed Sportif'i yenerek moral buldu: 3-1. 16. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Anıl düzgün bir vuruşla topu uzak köşeye gönderdi: 1-0. 22'de kaleci Erdi'nin önde olduğunu gören Okan'ın akıl dolu aşırtması sonuç getirmedi. Yasin 34'te farkı ikiye çıkardı: 2-0. 59'da Okan'ın yerden sert şutu yan direkte patladı. 66'da ceza sahasına sol çaprazdan giren Anıl, kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-0. 68'de Tolga'nın sol kanattan ceza sahasına ortaladığı topu Muhammet kafayla ağlara gönderdi: 3-1. Karşılaşmayı 150'ye yakın Altınordu taraftarı izledi. Amed'i de 50 kişilik taraftarı destekledi.

NADİR UYSAL