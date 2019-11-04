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kazanmayı unuttu

Altınordu kazanmayı unuttu

04.11.2019, 09:54 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019,09:54

1. Lig'in 10. haftasında, sahasında 'la berabere kalan , 3 puan hasretini 6 maça çıkardı. Ligde devre arasına kadar oynanacak son 7 maçın 4'ünü iç sahada oynayacak olan kırmızı-lacivertliler, haftaya deplasmanında ter dökecek.

TFF 1. Lig'in 10. hafta maçında Altınordu, konuk ettiği İstanbulspor'a karşı öne geçmesine rağmen skoru koruyamayarak sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Ligde 10 haftada sadece 1 galibiyet alabilen Altınordu, en son 14 Eylül'de iç sahada oynadığı maçta Eskişehirspor'u 4-1 yenmişti. Bu tarihten sonra çıktığı 6 maçta 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan kırmızı-lacivertliler, 3 puana hasret kaldı. Gol yollarında da etkisiz kalan İzmir ekibi, attığı 9 golle, ligin en az gol atan 3. takımı olurken, kalesinde gördüğü 17 golle de Eskişehirspor'un ardından ligin en fazla gol yiyen 2. ekibi oldu. Altınordu bu kötü istatistiğiyle 10. haftayı 6 puanla 17. sırada kapattı.

EROĞLU UMUTLU
İstanbulspor maçından sonra açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, bu zorlu ligde 3 puan almaları gerektiğini söyleyerek, "Belki lige oyunsal anlamda iyi başladık ama skora yansıtamadığımız için bize puan olarak dönmedi. Devreye kadar olan son 7 haftayı iyi geçirip, sonra istediğimiz oyun sistemiyle puanları almaya başlayacağız" ifadelerini kullanmıştı. Ligde devre arasına kadar oynanacak son 7 maçın 4'ünü iç sahada oynayacak olan kırmızı-lacivertliler, haftaya Balıkesirspor deplasmanında ter dökecek.

İHA

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