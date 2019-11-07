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'da formayı kaptırdı

Altınordu'da Egehan Gök formayı kaptırdı

07.11.2019, 13:32

1. Lig ekiplerinden 'da bu sezon A takıma alınan orta saha oyuncusu , sezon başında sırtına geçirdiği formayı son haftalarda kaptırdı.

İlk 4 haftada 3 kez ilk 11'de görev alıp 1 maçta oyuna sonradan giren genç krampon daha sonra yedek kulübesini mesken tuttu.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, son olarak 4-1'lik Eskişehirspor galibiyetinde sahaya ilk 11'de sürdüğü Egehan'a daha sonra oynanan 6 müsabakada süre vermedi. Eroğlu, Egehan'ın yerine ilk 11'de iyileşen Muhammed'i görevlendirdi. 21 kez milli olan Egehan geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak hazırlayıcı takım Niğde Anadolu FK'da oynamıştı.

DHA

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