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'da suskun kaldı

Altınordu'da Okan Derici suskun kaldı

08.11.2019, 12:17

1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda oynayacağı maçına odaklanan ateş hattındaki 'da, orta saha oyuncusu , ilk 10 haftada sergilediği performansla beklentilerin uzağında kaldı.

Sakatlığı nedeniyle 4 maçı kaçırıp 6 karşılaşmada görev alan tecrübeli futbolcu henüz gol atma başarısı gösteremeyerek eski günlerini arattı.

Kurmaylar teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu olan Okan'dan skora katkı sağlamasını bekliyor. 2016-17'de yarım sezon oynadığı Altınordu'ya geçen sezon devre arasında dönen Okan, 18'inci haftada İzmir'de 1-0'lık zaferle sonuçlanan Balıkesirspor maçında 71'inci dakikada oyuna girip, 88'inci dakikada frikikten rakip fileleri sarsmıştı. Okan'ın Altınordu formasıyla toplam 9 golü bulunuyor.

DHA

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