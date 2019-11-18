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skoru umursamadı

Altınordu skoru umursamadı

18.11.2019, 14:01

Milli maçlar nedeniyle verilen arada ekibi 'yle oynadığı hazırlık maçını 5-2 kaybeden 1'inci Lig ekibi 'da, teknik direktör , skoru önemsemediklerini dile getirdi.

Maçın 0-0 sona eren ilk yarısında istedikleri futbolu sergilediklerini söyleyen Hüseyin Eroğlu, "Özellikle savunmayı iyi yaptık. Pozisyonlara da girdik. İkinci yarıda oyuncu değişiklikleri gerçekleşti, herkesi görmek istedik. 5-2 bitti ama skordan ziyade futbolcularımızın maç performaslarını artırmak ve durumlarını görmek bizim için önemliydi" dedi. Altınordu'da tedavileri süren stoper Ravil ve forvet Yasin, Göztepe karşısında riske edilmedi.

DHA

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