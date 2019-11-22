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'da hasret bitecek

Altınordu'da hasret bitecek

22.11.2019, 11:32

1'inci Lig'de tek galibiyetini ligin 4'üncü haftasında evinde oynadığı 'u 4-1 yenerek alan düşme hattındaki , pazartesi günü konuk edeceği 'u mağlup ederek 7 haftalık galibiyet hasretini dindirmek istiyor.

Milli maç nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini belirten teknik direktör Hüseyin Eroğlu, kötü gidişe dur deme vaktinin geldiğini söyledi.

Üç puandan başka düşünceleri olmadığını kaydeden Eroğlu, "Kötü futbol oynamıyoruz. Sadece sonuca yansıtmada sıkıntımız var. Bunu da çözeceğimize inanıyorum. Boluspor'u yenerek çıkışa geçeceğiz" dedi. Altınordu kazanırsa 73 gün sonra sahadan zaferle ayrılacak. Öte yandan dünkü idmanda adalesinden sakatlanan Sinan'ın MR'ı çekilecek.

DHA

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