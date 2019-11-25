Ligde 7 maçtır kazanamayan İzmir ekibi 19.00’daki maçı yenerek çıkışa geçmek istiyor
TFF 1. Lig'de 7 haftadır galibiyet yüzü göremeyen düşme hattındaki Altınordu bugün evinde 12. hafta mücadelesinde Boluspor'la karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Yasin Kol düdük çalacak. Müsabakanın biletleri VIP tribün 100, numaralı tribün 25, misafir kale arkası 20 TL'den satışa sunuldu. İzmir ekibinde adalesinden sakatlanan sol bek Ufuk forma giyemeyecek. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada altyapıdan A takıma alınan Muzaffer ise 22 kişilik kafileye dahil edildi.
HASRET BİTECEK Mİ?
Ligdeki ilk ve tek galibiyetini 4. haftada evinde Eskişehirspor karşısında alan Altınordu, 3 puan hasretine son vermek istiyor. Kırmızı-lacivertliler, 7 puanla 17'nci sırada; Bolu ekibi ise 10 puanla 14'üncü basamakta yer alıyor.
Altınordu Bolu virajında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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