Altınordu derin bir nefes aldı

Kümede kalma hesapları yapan Adana’yı penaltıdan Kemal’in attığı golle yendi

1. Lig'de istediği sonuçları alamayan Altınordu, kendisi gibi kümede kalma hesapları yapan Adanaspor'u Kemal Rüzgar'ın penaltı golüyle 1-0 yendi. 22. dakikada kaleye yaklaşık 25 metre mesafede kazanılan serbest vuruşu Okan Derici kullandı, meşin yuvarlak üstten auta gitti. 45'te Yasin'in yakın mesafeden şutunda kaleci son hamleyle kayarak topu kornere çelmeyi başardı.

RÜZGAR BU KEZ ESTİ

75'TE Ufuk Budak ceza sahasına girip sıfıra inerken vurdu, Renan Diniz'in yatarak kestiği topu Anıl Koç kontrol ettiği anda Kenan Söylemezoğlu'nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Kemal Rüzgar skoru 1-0 yaptı. 90+4. dakikada Adanasporlu Ahmet Dereli, hakeme itirazdan çift sarı kartla oyun dışı kaldı. Altınordu maçı 1-0 kazandı.



3 AS OYUNCU GÖREV ALAMADI

Altınordu'da sakatlıkları süren Onur Taha Takır, Mehmet Enes Sığırcı ve Mertcan Dağlı, 18 kişilik kadroda yer almadı. Trabzonspor'un vefat eden unutulmaz futbolcusu Tuncay Mesçi için maçtan önce bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Maçı, 13 ayrı Altınordu Futbol Okulu'ndan 700 öğrenci izledi. İzmir ekibi kendisi gibi düşmeme hesapları yapan Adanaspor'u yenerek maçın bitiminde büyük sevinç yaşadı.