Altınordu nihayet güldü

Adanaspor’u yenen İzmir ekibi, hem kötü gidişatını durdurdu, hem de ateş hattından kurtuldu

TFF 1. Lig'de evinde kendisi gibi ateş hattından çıkma mücadelesi veren Adanaspor'u ikinci yarıda Kemal Rüzgar'ın penaltı golüyle 1-0 mağlup eden Altınordu, uzun süre sonra düşme hattından kurtularak derin bir nefes aldı. Ligin 9. haftasında seyircisi önünde aldığı 4-0'lık Ümraniyespor mağlubiyetiyle 17. sıraya düşen ve korkulu rüya görmeye başlayan kırmızı-lacivertliler, 14. haftada konuk ettiği Adanaspor karşısında zafere uzanarak 6 hafta sonra adını son 3 takım arasından sildirdi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.



GALİBİYET SAKATLARA HEDİYE

ALTINORDULU futbolcular, Adanaspor galibiyeti sonrası soyunma odasında büyük sevinç yaşadı. Kırmızı-lacivertli takım sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayan savunma oyuncuları Onur ve Enes'i unutmadı. Futbolcular, geçen hafta Keçiörengücü deplasmanında omzu çıkan sağ bek Onur ve dizinden ameliyat olan stoper Enes'in formalarıyla objektiflere poz vererek 3 puanı takım arkadaşlarına hediye etti. İzmir ekibi, Pazar daşlarına günü ligin güçlü ekiplerinde Bursaspor'u konuk edecek.