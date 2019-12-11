A.Ordu’da Kemal rüzgarı

TFF Birinci Lig'de Adanaspor'u 1-0 yenerek üç puan hasretine son veren Altınordu'da yaşadığı sakatlık yüzünden uzun süre forma giyemeyen Kemal Rüzgar fırtınası esiyor.

TFF Birinci Lig'de Adanaspor'u 1-0 yenerek üç puan hasretine son veren Altınordu'da yaşadığı sakatlık yüzünden uzun süre forma giyemeyen Kemal Rüzgar fırtınası esiyor. Kırmızı-lacivertli ekipte ligde en az süre olan forvet olmasına rağmen Kemal Rüzgar en çok gol atan hücumcu oldu. Gurbetçi forvet 5 lig maçında 121 dakika sahada kaldı 3 gol atma başarısını gösterdi. Kırmızı- lacivertli teknik ekibin Kemal Rüzgar'a Bursa önünde ilk 11'de forma şansı vermesi bekleniyor.

MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ

GEÇEN sezon dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle çapraz bağ ameliyatı olan, bu sezon da tam olarak iyileşmemesi nedeniyle küçük bir operasyondan geçen Kemal Rüzgar sahalara döndükten sonra gösterdiği performansla forvet hattında sıkıntı yaşayan teknik ekibe derin bir nefes aldırdı. Kemal Rüzgar, Adanaspor'a penaltıdan attığı gol sayesinde İzmir ekibi altı hafta sonra düşme hattından çıktı.