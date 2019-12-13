A.Ordu’da rota Sedat

Altınordu devre arasında Denizli’den geçmiş yıllarda da gündeminde olan hücum oyuncusu Sedat’ı takibe aldı

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

TFF 1. Lig'de Pazar günü sahasında Bursaspor'u konuk edecek olan Altınordu'da kurmaylar devre arasında takviye yapmak için kolları sıvadı. Kırmızı-lacivertli ekip, geçen sezon başında da transfer listesinde olan bu sezon Süper Lig ekibinde forma giyen Sedat Şahintürk'ü listesine aldı. Orta sahanın solunda, solbekte ve sağ kanatta görev yapabilen 23 yaşındaki oyuncu Denizlispor'da kiralık olarak oynuyor. Genç oyuncunun bonservisi Beşiktaş'ta yer alıyor. Beşiktaş'ın alt yapısında yetişen Sedat Şahintürk iki sezon Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da 1. Lig'de oynadı. Sezon başında da Denizlispor'a kiralandı. Kırmızı-lacivertli ekibin takibinde olan Sedat Şahintürk bu sezon Süper Lig'de 1 maçta 7 dakika süre alırken, Türkiye Kupası'nda 3 karşılaşmada 202 dakika oynadı.

OFANSA TAKVİYE

Kırmızı lacivertli İzmir temsilcisinin orta alanda hücuma dönük oyuncuyu bünyesine katarak ofans hattını güçlendirmeyi planlıyor. Denizlispor'da fazlaca süre bulamayan 23 yaşındaki oyuncunun da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.



ANIL KOÇ SAKATLANDI

TFF 1. Lig'de 14. hafta maçında Adanaspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Anıl Koç'tan kötü haber geldi. Arka adalesinde sertleşme olan başarılı orta saha oyuncusunun Bursaspor maçında forma giyemeyeceği öğrenildi. Kırmızı-lacivertliler kritik karşılaşmada tecrübeli oyuncusundan yoksun olarak sahaya çıkacak. Gurbetçi oyuncu bu sezon Altınordu formasıyla görev yaptığı 13 karşılaşmada 4 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi.