Değişim zamanı

Altınordu’da sakat Anıl’ın yerine 15 yaşındaki Burak Bursa’ya karşı görev yapacak

TFF 1. Lig'de Adanaspor galibiyetiyle düşme hattından uzaklaşan Altınordu yarın taraftarı önünde Bursaspor maçını kazanıp çıkışını sürdürmek istiyor. Kırmızı-lacivertli ekipte kurmaylar sol kanat Anıl Koç'un sakatlığı yüzünden orta alanda zorunlu olarak değişiklik yapacak. Teknik heyetin 15 yaşındaki Burak İnce'ye ilk 11'de şan vermesi bekleniyor. Solda Atakan Üner sağda ise Okan görev yapacak.

ERSEL İLE YOLLAR AYRILDI

Adana maçında sakatlanan Anıl Koç bu sezon 13 karşılaşmada 4 gol atmayı başarmıştı. TFF 1. Lig'de en genç gol atan oyuncu ünvanını elinde bulunduran Burak İnci ise oynadığı 7 maçta 1 gol 1 asist yaptı. Öte yandan Altınordu yönetimi sezon başında Afyonkarahisar'dan transfer ettiği Ersel ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Sürekli oynama şansı bulmadığı için Ersel'in daha fazla süre alacağı bir ekibe gitmek istediği öğrenildi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ