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KSK damgası

KSK damgası
Giriş Tarihi: 1.1.2020

Karşıyaka’da futbol, basketbol ve voleybolda 2019 yılını tüm branşlarda Play-Off hattında tamamladı

Futbol, basketbol ve voleybolda A takım kategorisinde liglerde mücadele eden Karşıyaka, 2019 yılını 3 branşta birden Play-Off potasında tamamladı. 2014 yılında Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2015'te şampiyonluk kazandığı Ufuk Sarıca yönetiminde ING Basketbol Süper Ligi'nde 3 yıl sonra iddialı kadrosuyla tekrar zirve yarışına ortak olan Pınar Karşıyaka, liderlik mücadelesi veriyor. Ligde bu sezon oynadığı 14 maçın 12'sini kazanan Kaf-Kaf, Pazar günü lider Anadolu Efes'i bileğinin hiç bükülmediği evinde yenerse ilk yarıyı zirvede tamamlayacak. Geçen sezon altyapı patentli kadrosuyla TFF 3. Lig'de Play- Off oynayan yeşil-kırmızılılar, başarısını sancılı başlayıp ardından çıkışa geçtiği bu sezon da sürdürdü. Yeşil-kırmızılı ekip 3. Lig 2. Grup'da ilk yarıyı 17 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyetle Play-Off hattında dördüncü sırada tamamladı. Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda yıllardır altyapısından yetişen oyuncularıyla mücadele eden Kaf-Kaf, devreyi 7 galibiyetle 4. sırada Play-Off hattında tamamladı.

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