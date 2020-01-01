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atakta

Menemen atakta
Giriş Tarihi: 1.1.2020

Ekol Göz Menemenspor devre arasında takviye yapmak için Partizan kulübünden 23 yaşındaki sol kanat Eraldo Cinari’yi listesine ekledi.

TFF 1. Lig'de ilk yarının son haftasında, Altınordu'ya tek golle kaybedip 10 maç sonra yenilmesine rağmen devreyi Süper Lig umuduyla Play-Off hattında tamamlayan Ekol Göz Menemenspor, Eraldo Cinari'nin peşine düştü. Arnavutluk ekibi Partizani Tirana takımında top koşturan 23 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla temasa geçen kurmayların olumlu yanıt aldığı ifade edildi.

SELMANİ ARACI OLDU
Ekol Göz Menemenspor'un Arnavut kalecisi Selmani'nin de vatandaşı Cinari'ye kulüp hakkında bilgiler verdiği ve transferde önemli yol katedildiği bildirildi. Bu sezon Partizani takımında 16 lig, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2 UEFA Avrupa Ligi maçına çıkan Cinari, 3 kez rakip fileleri havalandırma başarısını gösterdi. Arnavut kulübü KS Vllaznia'da yetişen hücum oyuncusu kariyerinde görev yaptığı 156 maçta 31 gol atma başarısını gösterdi.

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