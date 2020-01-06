Altınordu arayışta

Kırmızı-lacivertli ekip, Anıl’ın ayrılması durumunda boşluğu Oğuz Han Aynaoğlu ile doldurmayı planlıyor

TFF 1. Lig'de ilk yarı hedeflerinin uzağında kalan Altınordu'da kurmaylar takviye çalışmaları için çalışmalarını sürdürüyor. Süper Lig ekiplerinin radarında olan Anıl Koç'a alternatif arayışları hızlandı. Konyaspor, Gençlerbirliği, Alanyaspor ve Denizlispor'un ısrarla istediği 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Anıl Koç'un devre arası transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kırmızılacivertli kurmaylar, Anıl'ın yerine Altay ile yollarını ayıran gurbetçi Oğuz Han Aynoğlu'nu listesine aldı.

103 MAÇTA 11 GOL

Danimarka doğumlu olan 28 yaşındaki başarılı kanat oyuncusu Oğuz Han, Türkiye'de Bursaspor, Adana Demirspor, Kardemir Karabük, Çaykur Rizespor, Adanaspor ve Altay kulüplerinde görev yaptı. Tecrübeli futbolcu, Spor Toto Süper Lig'de forma giydiği 16 karşılaşmada 1 gol attı. TFF Birinci Lig'de ise görev yaptığı 103 müsabakada 11 kez rakip fileleri havalandırdı. Altınordu yönetimi, Anıl Koç'un transferi gerçekleştiği takdirde Oğuz Han ile transfer görüşmeleri için masaya oturmayı planlıyor.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ