Altınordu Beşiktaş’ı zorladı

Antalya’daki hazırlık maçında İzmir ekibi, siyah-beyazlı ekiple 2-2 berabere kaldı

ALTINORDU ile Beşiktaş, Antalya kampındaki hazırlık maçında sahadan 2-2'lik skorla ayrıldı. Altnordu'nun iki yeni transferi Metehan Mimaroğlu ile Ali Yaşar, karşılaşmada forma giydi. Maçın 9. dakikasında kaleci Erhan Erentürk'ten dönen topu iyi takip eden Jeremain Lens, plase bir vuruşta fileleri havalandırdı: 0-1. 11'de Ufuk Budak'ın ceza sahasına gönderdiği topu kaleci Loris Karius elinden kaçırınca meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1. 24'te Yasin, uzak köşeye güzel vurdu: 2-1. 35'te ceza sahası yayı içerisinde kazanılan serbest vuruşu Burak Yılmaz, plase bir vuruşla yerden filelere gönderdi: 2-2.

BOYD DİREĞE TAKILDI

58. dakikada Gökhan Gönül sağdan sıfıra inip kale sahasına yerden gönderdi, Tyler Boyd vurdu, kaleci Erhan Erentürk çıkardı, dönen topa Boyd tekrar vurdu, meşin yuvarlak bu kez yan direkten döndü. 67'de Oğulcan Ülgün yaklaşık 25 metreden müthiş vurdu, kaleci Utku Yuvakuran topu güçlükle çeldi. Karşılaşma 2-2 sona erdi.



ALTINORDU'DA ALİ İMZALADI

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, sol bek Ali Yaşar'ı geçen sezon olduğu gibi yine İttifak Holding Konyaspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattı. İzmir ekibinin ara transfer döneminde Osmaniyespor'dan sol kanat Metehan'dan sonra kadrosuna kattığı ikinci isim olan Ali, sezon sonuna kadar lacivertkırmızılı formayı terletecek. Antalya kampına katılan 25 yaşındaki sol bek bu sezon Konyaspor formasıyla Süper Lig'de 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 maça çıktı.