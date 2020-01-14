Altınordu Furkan Çil'i transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Ekol Hastanesi Balıkesirspor'dan Furkan Çil'i kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Furkan Çil ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Furkan Çil ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Balıkesirspor'da profesyonel olan Furkan Çil, daha önce Keçiören Sportif, Sarayköy 1926, Derincespor, Düzcespor ve Bayrampaşa'da forma giydi.
AAFurkan Çil Altınordu’da
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