Altınordu Furkan Çil'i transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Ekol Hastanesi Balıkesirspor'dan Furkan Çil'i kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Furkan Çil ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.