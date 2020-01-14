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Altınordu 'i transfer etti

Altınordu Furkan Çil'i transfer etti

14.01.2020, 13:35

1. Lig ekiplerinden Altınordu, Ekol Hastanesi 'dan 'i kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Furkan Çil ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Furkan Çil ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Balıkesirspor'da profesyonel olan Furkan Çil, daha önce Keçiören Sportif, Sarayköy 1926, Derincespor, Düzcespor ve Bayrampaşa'da forma giydi.

AA

Furkan Çil Altınordu’da

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