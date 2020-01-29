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'dan Hüsamettin atağı

Altınordu'dan Hüsamettin atağı

29.01.2020, 15:52

1'inci  ekiplerinden , 'dan forvet 'le el sıkışmak istiyor. , Hüsamettin'in transferi konusunda kulübüyle anlaşmaya varırken, görüşmeye çağrılan oyuncunun da teklifi kabul etmesi halinde gün içinde resmi sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, dış transferde Altay'dan forvet Hüsamettin Yener'le el sıkışmak istiyor. Kırmızı-lacivertliler, Hüsamettin'in transferi konusunda kulübüyle anlaşmaya varırken, görüşmeye çağrılan oyuncunun da teklifi kabul etmesi halinde gün içinde resmi sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

Şimdiye kadar Osmaniyespor'dan sol kanat Metehan, İttifak Holding Konyaspor'dan sol bek Ali, Ekol Hastanesi Balıkesirspor'dan ön libero Furkan ve Göztepe'den sağ kanat Batuhan'la anlaşarak 4 takviye yapan Altınordu, Hüsamettin'i de alarak transferi kapatmayı planlıyor. Altyapısından yetiştiği Altay dışında başka bir kulüpte oynamayan 24 yaşındaki Hüsamettin, santrfor olmasına rağmen son dönemde sol kanatta görev alıyordu.

DHA

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