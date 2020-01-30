Altınordu'da işlem tamam

Kırmızı-lacivertliler, sol kanat ve forvet hattında görev yapan Hüsamettin’in transferini bitirdi, iş resmi imzalara kaldı.Genç futbolcunun bonservis bedeli ise açıklanmadı.

Altınordu, İzmirli rakibi Altay'dan Hüsamettin'i kadrosuna kattı. Siyahbeyazlı ekibin alt yapısında yetişen 24 yaşındaki hücum oyuncusuyla Altınordu'nun her konuda anlaştığı öğrenildi. İki İzmir kulübünün kurmaylarının da el sıkıştığı transferde Hüsamettin Yener bundan sonra kariyerine Altınordu formasıyla devam edecek. 2011 yılından beri Altay'da A Takım'da yer alan Hüsamettin Yener, sol kanat ve forvet hattında görev yapabiliyor. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'nun ısrarla istediği futbolcunun bugün resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Hüsamettin Yener'in sözleşmesi Altay ile sezon sonunda sona eriyordu. Genç futbolcunun bonservis bedeli ise açıklanmadı.



EROĞLU ÇOK İSTEDİ

Kırmızı-lacivertliler devre arası transfer döneminde Konyaspor'dan sol bek Ali Yaşar, Ekol Hastanesi Balıkesirspor'dan Furkan Çil ve Osmaniyespor'dan kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu'nu kadrosuna katmıştı.

Altay alt yapısında yetişen Hüsamettin Yener, siyah-beyazlı formayla 3. Lig ve 2. Lig'de şampiyonluk yaşadı. Genç oyuncu, Altay'da yaşanan şampiyonluklarda büyük pay sahibiydi. Hüsamettin bu sezon ligde Altay formasıyla 12 maçta 3 asist yaptı. Altay ile 3 Lig, 2. Lig ve 1. Lig'de toplam 161 karşılaşmada maça çıkan 24 yaşındaki Hüsamettin 26 kez rakip fileleri havalandırdı. Yedi golün de pasını verdi. 30 mücadelede 1 gol ve 4 asist yapmayı başardı.

ZORUNLU DEĞİŞİM

Altınordu hafta sonu oynayacağı Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı-lacivertli ekipte üç mevkide zorunlu olarak değişiklik yapacak. Kurmaylar kart cezalıları sol bek Ufuk, önlibero Oğulcan ve stoper Sinan Osmanoğlu'na kritik mücadelede forma veremeyecek. Yerlerine kimlerin görev yapacağı ise henüz netlik kazanmadı. Öte yandan U-17 Milli Takımı'nın 10 Şubat'ta Antalya'da Slovakya ile oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosuna İzmir ekibinden maçı- Polat Abay, Yiğit Emre Çeltik ve Abdullah Soğucak davet edildi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ