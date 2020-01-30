Efsane eve döndü

Beşiktaş’tan 2006 yılında futbolcu olarak ayrılan Sergen Yalçın, bu kez eski takımına teknik direktör olarak döndü. Genç teknik adam yeni takımında iş başı yaptı.

Beşiktaş yönetimin önceki gün anlaştığı teknik direktör Sergen Yalçın, 14 yıl sonra yuvaya döndü. Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından ismi gündeme gelen ve 1.5 yıllık anlaşma sağlanan genç teknik adam, 2006 yılında futbolcu olarak ayrıldığı siyah-beyazlılara bu kez teknik adam olarak geldi. 47 yaşındaki çalıştırıcı dün siyah-beyazlılarla ilk idmanına çıktı. Sabah saatlerinde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen Sergen Yalçın, çalışma öncesinde yönetim kurulu Üyesi Emre Kocadağ ile bir araya geldi. Tesislerde futbolcularla da toplantı yapan Sergen Yalçın başarı istedi. İki dönem top koşturduğu Beşiktaş'ta 3 lig şampiyonluğu yaşayan Sergen Yalçın için sayısız tezahürat yapılırken, ünlü yıldızın 100. yılda zaferi getiren Galatasaray ağlarına bıraktığı gol futbolculuk döneminin en anlamlı anlarında biriydi.



7 TAKIMI ÇALIŞTIRDI

2009-2010 sezonunda Beşiktaş paf takımını çalıştırarak antrenörlüğe başlayan Yalçın, Gaziantep, Sivas, Kayseri, Eskişehir, Konya, Alanya ve Y.Malatyaspor'da görev yaptı.