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Altınordu, 'i kadrosuna dahil etti

Altınordu, Hüsamettin Yener'i kadrosuna dahil etti

31.01.2020, 09:49

1. ekiplerinden Altınordu, Altay altyapısından yetişen 'i etti. Altay'da 2011-2012 sezonunda profesyonel olan 24 yaşındaki Hüsamettin Yener, TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de çıktığı 151 maçta 26 gol attı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Altay altyapısından yetişen Hüsamettin Yener'i transfer etti.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, futbol hayatı boyunca 18 yıl sadece Altay forması giyen forvet Hüsamettin Yener'le 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hüsamettin Yener, futbol okulu öğrencisi olarak gözünü açtığı Altay'da 18 yıl geçirdiğini belirtti.

Bu süreçte kendisini başka renk bir formayla hiç düşünmediğini bildiren Hüsamettin Yener, şunları kaydetti:

"Ancak ayrılıklar futbolun doğasında var. Bana yıllarca emek veren herkese teşekkür etmek, boynumun borcudur. Bu noktaya, kulüp sevgisini her şeyin önüne koyan insanların emekleriyle geldim. Altay'ın evim olduğu gerçeğini hiçbir şey değiştiremez. Kendimi evimden ayrılmış gibi hissediyorum. Gençlere fırsat eşitliği sunan bu kulübe çok şey katacağıma inanıyorum."

Altay'da 2011-2012 sezonunda profesyonel olan 24 yaşındaki Hüsamettin Yener, TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de çıktığı 151 maçta 26 gol attı.

AA

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