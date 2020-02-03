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Altınordu'da yeni dönem! Transferler önemli katkı verdi

Altınordu'da yeni dönem! Transferler önemli katkı verdi

03.02.2020, 14:28 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020,14:30

Altınordu'nun devre arasında yaptığı transferlerin gösterdiği performans teknik heyeti ve taraftarı memnun etti. Yeni transferlerden Metehan Mirmaroğlu ilk golünü atarken, 2 asist katkısı verdi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, ara transfer döneminde kadrosuna 5 futbolcu kattı. Kırmızı-lacivertliler, Altay'dan Hüsamettin Yener'i, Balıkesirspor'dan Furkan Çil'i, Konyaspor'dan Ali Yaşar'ı ve Osmaniyespor'dan Metehan Mimaroğlu'nu transfer ederken, Göztepe'den Batuhan Kırdaroğlu'nu ise kiraladı.

İzmir ekibi, Akhisarspor'u ağırladığı maçta bu futbolcuların tamamına kadroda şans verirken sadece Batuhan Kırdaroğlu sahaya çıkamadı. Sahada olan yeni transferlerden Metehan Mimaroğlu 1 gol kaydederken, Ali Yaşar ise takımının 2 golünde de asist yapmayı başardı. Furkan Çil ve Hüsamettin Yener ise takım oyununa gösterdikleri uyum ile dikkat çekmeyi başardı.
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