Altın çocuk

Altınordu'nun yetiştirdiği ve İngiliz ekibi Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü'ye İspanyol devi Barcelona'nın talip olduğu iddia edildi. İspanyol basınında çıkan habere göre Katalan ekibinin, Milli futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiğini yazdı. Barcelona'nın Pique'nin boşluğunu 23 yaşındaki stoper ile doldurmak istediği öğrenildi. Bu sezon Leicester City'de başarılı bir performans ortaya koyan Çağlar Söyüncü için İngiliz ekibinin 55 milyon Euro bonservis bedeli istediği öğrenildi. Çağlar, İspanya'nın yolunu tutarsa, bonservis bedelinin yüzde 5'i Türkiye'ye gelecek. Başarılı oyuncuyu yetiştiren Altınordu ve Ekol Göz Menemenspor bu transferden pay alacak.



ÖNCE DE KAZANDIRDI

Altınordu, 2016 yılında Çağlar Söyüncü'yü Alman ekibi Freiburg'a 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle satmıştı. İzmir ekibi, bir sonraki satıştan %25 pay ve sözleşmedeki bonuslarla birlikte milli yıldızdan yaklaşık 8 milyon Euro para kazandı. İngiliz ekibiyle üç yıl daha sözleşmesi bulunan Çağlar Söyüncü, 55 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle satılırsa, en pahalı Türk futbolcu da olacak.



VAZGEÇİLMEZ OLDU

Ekol Göz Menemnspor alt yapısında yetişip, Altınordu'da profesyonel olan Çağlar Söyüncü buradan Almanya ekibi Freiburg'un yolunu tuttu. Bir sene Bundesliga'da forma giyen milli oyuncu daha sonra Premier Lig ekibi Leicester City'e transfer oldu. İlk senesinde ağırlıklı olarak yedek kalan başarılı savunmacı bu sezon takımının vazgeçilmez ismi oldu. Çağlar bu sezon Premier Lig, Lig kupası ve FA Cup olma üzere çıktığı 35 karşılaşmada 1 gol atıp 1'de asist yaptı.



■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ