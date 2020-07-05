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Haberler Altınordu Altınordulu Batuhan Kırdaroğlu ameliyat edildi

Altınordulu ameliyat edildi

1. Lig ekiplerinden Altınordu'da kiralık olarak forma giyen , sağ ayak fibula kemiğindeki kırık nedeniyle başarılı bir operasyon geçirdi.

Altınordulu Batuhan Kırdaroğlu ameliyat edildi

05.07.2020, 17:29

Altınordu Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Bursaspor maçında sağ ayak fibula kemiğinde kırık tespit edilen Batuhan Kırdaroğlu'nun bugün El, Mikrocerrahi, Ortopedi ve Travmatoloji (EMOT) Hastanesi'nde Doç. Dr. Emin Bal tarafından ameliyat edildiği bildirildi.
Pazartesi günü taburcu olacak Batuhan'ın, yaklaşık 5-6 ay sonra çalışmalara başlayabileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 19 yaşındaki futbolcu yaşadığı sakatlık üzerine çok üzgün olduğunu belirterek, "Benim için zor bir süreç oldu. Ameliyatımın başarılı geçtiği söylendi. Kısa zaman içerisinde toparlanarak sahalara dönmek istiyorum. Bana destek mesajı atan herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

AA

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