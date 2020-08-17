A.Ordu’da moda Muhammed

Altınordu'nun iki sezondur kadrosunda yer alan gurbetçi orta sahaya oyuncusu Muhammed Mert'e son olarak Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor'da talip oldu. Genç futbolcuya daha önce TFF 1. Lig'in yeni temsilcisi Yılport Samsunspor ve Süper Lig kulübü Gaziantep FK'da transfer listesine almıştı.
ALMANYA'DAN HALA DÖNMEDİ
Süper Lig'e yeni çıkan Hatayspor'un Altınordulu kurmaylarla pazarlık masasına oturduğu öğrenildi. Yeni sezon hazırlıklarına başlayan kırmızı-lacivertli ekipte, 25 yaşındaki Muhammed Mert, teknik ekipten aldığı özel izinle Amanya'da ailesinin yanında yer alıyor. Talipleri olan başarılı futbolcunun bugün İzmir'e gelerek takıma katılacağı bildirildi. Altınordu'nun Muhammed Mert için 400 bin Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan yüzde 25 pay talep ettiği öğrenildi. Muhammed'i isteyen kulüplerle görüşmeler devam ediyor.
ALMANYA'DAN HALA DÖNMEDİ
Süper Lig'e yeni çıkan Hatayspor'un Altınordulu kurmaylarla pazarlık masasına oturduğu öğrenildi. Yeni sezon hazırlıklarına başlayan kırmızı-lacivertli ekipte, 25 yaşındaki Muhammed Mert, teknik ekipten aldığı özel izinle Amanya'da ailesinin yanında yer alıyor. Talipleri olan başarılı futbolcunun bugün İzmir'e gelerek takıma katılacağı bildirildi. Altınordu'nun Muhammed Mert için 400 bin Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan yüzde 25 pay talep ettiği öğrenildi. Muhammed'i isteyen kulüplerle görüşmeler devam ediyor.
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