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'da Muhammed dönmedi

1. Lig ekiplerinden 'da sakatlığı nedeniyle tedavisini 'da sürdüren Muhammed Mert'in henüz 'e dönmediği öğrenildi.

Altınordu'da Muhammed dönmedi

23.08.2020, 13:20

İlk etapta 14 günlük rapor alan gurbetçi futbolcunun, 12 günlük yeni bir rapor daha aldığı belirtildi. Antrenmanlara katılmayan Muhammed, yeni sezon hazırlıklarını büyük ölçüde kaçırdı. Süper Lig takımlarından Hatayspor'un talip olduğu 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun yuvadan uçması bekleniyor.

Yönetim satış listesine koyduğu Muhammed için 300 bin Euro bonservis ücreti talep ediyor. Futbolcu için daha önce Gaziantep FK ile Yılport Samsunspor da nabız yoklamıştı. Muhammed'in kırmızı-lacivertli kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Öte yandan Altınordu, 27 Ağustos Perşembe günü Spor Toto Akhisar Stadı'nda Akhisarspor'la bir hazırlık maçı oynayacak. Kırmızı-lacivertliler, 4 ya da 5 Eylül'de de Göztepe ile Gürsel Aksel Stadı'nda özel bir sınav verecek.
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