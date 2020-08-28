Geçen sezon Boluspor'da kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki oyuncunun transferi konusunda önemli mesafe katedildi. Mustafa'nın anlaşmaya varıldığı takdirde 1 yıl kiralık olarak kırmızı-lacivertli formayı giyeceği kaydedildi. Düzyurtspor'da kariyerine başlayan Mustafa, 2017-2018 sezonunda Yeni Malatyaspor'a geldi. Elazığspor'da da kiralık oynayan oyuncu, geçen sezon Boluspor'da 28 lig maçına çıktı. Toplam 1751 dakika sahada kalan Mustafa, 2 gol atıp 1 de asist yaptı.
Altınordu'da gündem Mustafa Eskihellaç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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