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Haberler Altınordu Altınordu'da gündem Mustafa Eskihellaç

'da gündem

1. Lig'de döneminde yalnızca Ahmet İlhan Özerk'le sözleşme imzalayan , BtcTurk 'un orta sahası 'ı listesine aldı.

Altınordu'da gündem Mustafa Eskihellaç

28.08.2020, 14:59

Geçen sezon Boluspor'da kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki oyuncunun transferi konusunda önemli mesafe katedildi. Mustafa'nın anlaşmaya varıldığı takdirde 1 yıl kiralık olarak kırmızı-lacivertli formayı giyeceği kaydedildi. Düzyurtspor'da kariyerine başlayan Mustafa, 2017-2018 sezonunda Yeni Malatyaspor'a geldi. Elazığspor'da da kiralık oynayan oyuncu, geçen sezon Boluspor'da 28 lig maçına çıktı. Toplam 1751 dakika sahada kalan Mustafa, 2 gol atıp 1 de asist yaptı.
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