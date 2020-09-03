Altınordu’ya genç Kartal

TFF Birinci Lig'de dış transfende Giresunspor'dan kanat oyuncusu Ahmet İlhan dışında kimseye imza attırmayan Altınordu, orta sahaya takviye yapmak için gözünü Beşiktaş'a çevirdi. Kırmızı-lacivertliler, iki sezon önce kadrosuna katmak istediği Muhayer Oktay için Kara Kartal'ın kapısını çalmak istiyor. Oyun kurucu ve forvet arkası pozisyonunda görev yapan 21 yaşındaki gurbetçi futbolcuyla Altınordu geçtiğimiz yıllarda masaya oturmuştu. Genç oyuncu o dönem daha yüksek maaş veren Beşiktaş'ı tercih ettiği için transfer gerçekleşmemişti. Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan Muhayer Oktay'ın bu sezon Altınordu'nun teklifine sıcak baktığı öğrenildi.

ALMANYA'DA FUTBOLA BAŞLADI

ALMANYA'DA futbola Bochum kulübünde başlayan Muhayer, Rot-Weiss Essen ve Düsseldorf kulüplerinde oynadı. Türkiye'de ise Beşiktaş ve Giresunspor formaları giydi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ