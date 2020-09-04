Atakan BJK’ye imza attı

Altınordu'nun iki sezon önce Denizlispor'dan kadrosuna kattığı sağ kanat oyuncusu Hüseyin Atakan Üner geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a imza attı. Kırmızılacivertli formayla iki sezon TFF 1. Lig'de forma giyen 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu yeni takımında idmanlarda gösterdiği performansla göz doldurdu. İzmir temsilcisi Hüseyin Atakan Üner'i Beşiktaş'a 150 bin Euro bonservis bedeli karşılığında sattı. Kırmızı- lacivertiler, 2. Lig ekibi yetiştirici kulübü olan Niğde Anadolu FK'dan kaleci Muhammet Taha Tepe'yi de Trabzonspor'a 2 milyon 300 bin TL bonservis bedeli karşılığında vermişti.