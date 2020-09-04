Süper kanca

Altyapısından yetiştirdiği oyuncularla, Türkiye ve Avrupa'nın bir çok kulübünün radarında olan Altınordu çok sayıda Süper Lig kulübünün yakın takibinde. Kırmızı- lacivertli ekibin altyapısında yetişen Kerim Alıcı ve Oğulcan Ülgün'e Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir, Alanyaspor, Konyaspor ve Yeni Malatyaspor'un talip olduğu öğrenildi. Dört Süper Lig temsilcisinin, kırmızı-lacivertli kulübe resmi teklifte bulunduğu bildirildi.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Altınordu'nun 23 yaşındaki sağ bek Kerim Alıcı ve 22 yaşındaki defansif orta saha Oğulcan Ülgün için toplam 8.5 milyon TL ve bir sonraki satıştan yüzde 25 pay istediği öğrenildi. İzmir temsilcisinin genç yaşlarına rağmen üç sezondur TFF 1. Lig'de forma giyen milli oyuncularına istediği bonservis bedelini veren kulüple el sıkışmak istediği öğrenildi. Bu iki futbolcu için Beşiktaş'ın da nabız yokladığı, özellikle siyah-beyazlıların teknik patronu Sergen Yalçın'ın sağ bek Kerim'i mutlaka kadrosunda görmek istiyor.



OĞULCAN ÜMİT MİLLİ KAMPINDA

ALTINORDU'NUN genç oyuncusu, U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme grubunda mücadele eden Ümit Milli Takım kampında bulunuyor. Oğulcan, 1. Lig'de 71 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı

GÖRKEM TÜRKYILMAZ