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’da hedef

Altınordu’da hedef Emre
Giriş Tarihi: 5.9.2020

TFF 1. Lig'de mücadele eden Altınordu kadrosuna genç oyuncular katmak için rotasını Almanya'ya çevirdi. Kırmızı-lacivertlilerin listesinde Borussia Dortmund altyapısında yetişen ve Almanya temsilcinin rezerv takımında forma giyen genç yıldz adayı 20 yaşındaki Emre Sabri Aydinel'in olduğu öğrenildi. Borussia Dortmund ile sözleşmesi biten 10 numara pozisyonunda görev yapan Emre'nin bonservisi elinde bulunuyor.

ALMANYA'DA YETİŞTİ
B.DORTMUND dışında başka bir kulüpte görev yapmayan Emre kariyerinde görev yaptığı 120 maçta rakip fileleri 59 kez havalandırdı. Başarılı futbolcu 17 golün pasını verdi. Kırmızı-lacivertlilerin başarılı oyuncuyla önümüzdeki günlerde temasa geçmesi bekleniyor. Emre, U18 ve U19 olmak üzere milli takımlarda 7 kez forma giydi.

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