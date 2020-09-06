Altınordu Oğuzhan’ın peşinde

TFF Birinci Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Altınordu, Beşiktaşlı genç yıldızlara kancayı taktı. Genç yıldızı Atakan Üner'i siyah-beyazlılara satan ve Beşiktaş'la iyi ilişkileri olan kırmızı-lacivertlilerin Muhayer Oktay'dan sonra Oğuzhan Akgün'ü de kadrosuna katmak istediği öğrenildi. siyah-beyazlıların yönetimiyle bu hafta bir araya gelecek İzmir ekibinin transferleri resmileştirmesi bekleniyor. Beşiktaş altyapısından yetişen 19 yaşındaki Oğuzhan, geçen sezonu 1. Lig ekibi İstanbulspor'da kiralık olarak geçirmişti.

YALÇIN ONAY VERDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Oğuzhan'ın tecrübe kazanması amacıyla Altınordu'ya kiralanmasına onay verdiği öğrenildi. U-15'ten U-19'a kadar farklı yaş kategorilerinde 45 kez milli formayı giyen Oğuzhan Akgün geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor. Beşiktaş'ta 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 19 yaşındaki yıldız futbolcu siyah-beyazlı formayla alt yaş kategorilerinde toplam 16 maça çıkarken attığı 10 golle kalitesini ispatlamıştı. Oğuzhan, 2018 yılında profesyonel olmuştu.