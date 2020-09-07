A.Ordu’da Özkan hedef büyüttü

TFF Birinci Lig ekibi Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, gelecek sezon hedefe oynayacak bir ekip kurmak istediklerini belirtti. Süper Lig ekibi Konyaspor'un talip olduğu Oğulcan Ülgün ve Kerim Alıcı'nın transferini rafa kaldırdıklarını belirten Özkan, takımın iskeletini koruyarak gelecek sezon Play-Off hedefine oynayacak bir ekip oluşturmak istediklerini belirtti. Konyaspor iki futbolcu için, İzmir ekibine 700 bin Euro bonservis bedeli vermeyi kabul etmişti. Altınordu genç ikili için ise 1 milyon Euro'da diretti. Transferde kırmızı-lacivertlilerin istediği şartlar oluşmadığı için takviye gerçekleşmedi. İzmir ekibinin tecrübeli başkanı Seyit Mehmet Özkan, "Gelecek yıl Süper Lig'de yeni yabancı kuralı devreye girecek. Bizimde genç yeteneklerimiz gerçek değerlerinde piyasada olacak. Gelen teklifleri rafa kaldırdık" şeklinde konuştu.

MEVCUT KADRO KORUNACAK

İskelet kadroyu koruyacaklarını belirten Özkan, "Mevcut kadromuza kanat ve forvet transferi yaparak hedefe oynamak istiyoruz. Evlatlarımız bunu başaracak potansiyele sahip" ifadelerini kullandı.