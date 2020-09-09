Altınordu iki koldan

TFF 1. Lig'in ilk maçında Ekol Göz Menemenspor ile karşılaşacak Altınordu'da yönetim, takıma takviye yapmak için kolları sıvadı. Kırmızı-lacivertliler, Adana Demirspor'dan sol kanat oyuncusu Emre Nefiz'i kadrosuna katmak için görüşmelerine hız verdi. Hücum hattını güçlendirmek isteyen İzmir ekibi, 25 yaşındaki futbolcunun bonservis sorununu çözmek için pazarlıklarını sürdürüyor. E.Frankfurt'ta yetişen Emre, Türkiye kariyerine 2014-2015 sezonunda Gaziantepspor'da başladı. Alanyaspor, Giresun ve son olarak Adana Demirspor'da oynayan sol kanat oyuncusu Süper Lig'de 56 maçta 1 gol attı. Muhammed Mert'in Altınordu'da kalma kararı verdiği açıklandı.

SÖZLEŞMESİNDE MADDE VAR

Oyuncunun sözleşmesini 1 yıl daha uzatacağı belirtildi. Muhammed, sözleşmesine çıkış maddesi de koydurdu. Bu sezon devre arasında 1 milyon 250 bin TL, gelecek sezon ise 2 milyon TL getirdiğinde serbest kalabilecek.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ