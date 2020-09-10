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Haberler Altınordu Altınordu’da Ahmet tamam

Altınordu’da Ahmet tamam

Altınordu’da Ahmet tamam
Giriş Tarihi: 10.9.2020

TFF 1. Lig'de mücadele eden Altınordu, dış transferde ikinci imzayı Adanaspor'dan Ahmet Dereli'ye attırdı. İzmir ekibi hücum hattında görev yapan 27 yaşındaki futbolcuyla üç yıllık sözleşme imzaladı. İzmir ekibi daha önce dış transferde Giresunspor'dan Ahmet İlhan Özek'i renklerine katmıştı. Altınordu'ya geldiği için çok mutlu olduğunu belirten tecrübeli oyuncu Ahmet Dereli, "Hayalim gerçekleşti. Bu kulüpte çok iyi işler yapacağım" dedi. Bu arada İzmir temsilcisi, Fenerbahçe'nin kiralıklar listesine koyduğu sağ bek Murat Sağlam'ı da kadrosuna katmak için yoğun bir çaba harcıyor.

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