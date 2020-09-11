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Haberler Altınordu İzmir’e yakışsın

’e yakışsın

İzmir’e yakışsın
Giriş Tarihi: 11.9.2020

TFF 1. Lig'de sezonun açılış maçında karşılaşacak Menemen ve Altınordu'nun teknik patronu güzel bir futbol ortaya koymak istiyorlar. Ev sahibi ekibin genç teknik patronu Cenk Laleci, "İç sahada kazanarak sezona mutlu başlamak istiyoruz. Güzel oyunla üç puanı istiyoruz" dedi. Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu ise "İyi başlayıp, ligi iyi yerde bitirmeyi hedefliyoruz. Bunu başaracak güce sahibiz" diye konuştu.

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