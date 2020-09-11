Menemenspor - Altınordu I Canlı anlatım

Menemen İlçe Stadı'nda, TRT ekranlarından canlı yayınlanacak olan karşılaşma başladı. Menemen'deki mücadelede hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çaldı.

TFF 1. LİG BAŞLIYOR!

Futbolda bu yıl 58. kez Süper Lig'e yükselme heyecanı yaşanacak. TFF 1. Lig'de normal sezonu ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan Süper Lig'e yükselecek. Bu iki ekibi takip eden 4 takım, Süper Lig'de yer alacak son kulüp olabilmek için play-off etabında kozlarını paylaşacak. Son 3 sırada yer alacaklar ise TFF 1. Lig'e veda edecek.

1963-1964 sezonunda 2. Lig adıyla oynanmaya başlanan ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan statü değişikliğiyle 2001-2002'den itibaren İkinci Lig A Kategorisi ismiyle devam eden organizasyon, 2007-2008'den sonra ise TFF 1. Lig adını aldı.